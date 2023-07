Sampdoria, i pre-convocati per l'inizio della stagione

Dopo tante vicissitudini, si torna a parlare di campo in casa Sampdoria, domani pomeriggio raduno a Bogliasco, poi il 12 luglio la partenza per il ritiro di Livigno. Tutti agli ordini del neo allenatore Andrea Pirlo, il primo dell'era Radrizzani. Il tecnico ha stilato la lista dei preconvocati, con tanti giovani, tra i più interessanti Delle Monache, reduce da un'ottima annata a Pescara, e i big Audero, Falcone, Gabbiadini. Ci sono anche Bereszynski e Leris, che si aggregheranno il 15 luglio, e molti giocatori di rientro dai prestiti: Verre, Askildsen, Depaoli, Ferrari, Vieira e La Gumina. Non ci sarà dopo tanti anni Fabio Quagliarella, mentre già nei prossimi giorni arriverà il primo acquisto: Fabio Borini.

La lista dei pre convocati della Sampdoria

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia, Saio.

Difensori: Aquino, Augello, Bereszynski, Conti, Depaoli, Ferrari, Giordano, Lotjonen, Murru.

Centrocampisti: Askildsen, Benedetti, Léris, Malagrida, Paoletti, Verre, Vieira, Vitale, Yepes.

Attaccanti: De Luca, Delle Monache, Di Stefano, Gabbiadini, La Gumina, Leonardi, Montevago, Stoppa.