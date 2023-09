Como-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Longo e Pirlo

L'incoraggiante pareggio a Parma ha cancellato la brutta figura contro il Cittadella e ha fornito risposte interessanti a Pirlo, anche sul piano del carattere e della qualità del gioco. Ora però servono altri punti e continuità. Mercoledì 27 settembre alle ore 20:30 si gioca in turno infrasettimanale Como-Sampdoria, match valido per la settima giornata del campionato di Serie B. Stankovic e compagni si sono fatti valere in trasferta, dove sono imbattuti (alla gara del Tardini si aggiungono la vittoria a Terni e il pareggio a Cremona). Sono in casa le noti dolenti con tre sconfitte su tre che hanno relegato la squadra nei bassifondi della classifica. Le scelte dei due allenatori.

Como-Sampdoria, le scelte di Longo

Dieci punti in cinque gare per il Como, reduce da tre vittorie consecutive contro Spezia (0-1), Ternana (2-1) e Cittadella (3-0). Mister Longo propone un 3-4-2-1 con Semper in porta, Curto, Odenthal e Barba in difesa, Iovine, Bellemo, Kone, Ioannou a centrocampo e poi Da Cunha a supporto di Gabrielloni e Cutrone. Ancora out Cerri e Mustapha sul fronte offensivo.

Como-Sampdoria, le scelte di Pirlo

Stankovic intoccabile tra i pali, difesa a quattro con Stojanovic, Ghilardi, Murru (in ballottaggio con Gonzalez) e Barreca. A centrocampo Verre e Kasami si giocano una maglia, così come Ricci e Yepes, mentre Vieira dovrebbe essere confermato. Nel tridente offensivo il punto fermo è Pedrola, Borini non è al meglio ma dovrebbe esserci, a completare il reparto uno tra Esposito, Delle Monache e La Gumina. Out Depaoli.

Como-Sampdoria, le probabili formazioni

Como (3-4-1-2): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Iovine, Bellemo, Kone, Ioannou; Da Cunha; Gabrielloni Cutrone. All. Longo.

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Barreca, Murru, Ghilardi, Stojanovic; Kasami, Ricci, Vieira; Borini, Esposito, Pedrola. All. Pirlo.

Arbitro:Ferrieri Caputi di Livorno.

Calcio d'inizio: mercoledì 27 settembre 2023, ore 20:30.

Dove vedere Como-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.