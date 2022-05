Promozione, girone B: al Colli Ortonovo l'andata dei playout con il Little Club James

Gara uno dei playout di Promozione girone B va al Colli Ortonovo che batte in casa il Little Club James 2-1. Domenica prossima la sfida di ritorno che deciderà chi rimarrà in Promozione e chi invece dovrà salutare la categoria.

La sfida parte bloccata, con una grande lotta su ogni pallone, la posta in gioco è altissima e si vede. A sbloccare la situazione ci pensa Luca Musetti che porta in vantaggio i padroni di casa trasformando il rigore assegnato dall'arbitro alla mezz'ora di gioco. E'l'unico sussulto della prima frazione di gioco.

Nella ripresa invece i fuochi d'artificio arrivano subito, passano infatti solo cinque minuti e il Little Club James riequilibra la situazione con il capitano di Siciliano che fa 1-1. Una gioia che però dura poco, passano infatti solo dieci minuti e l'Ortonovo rimette la freccia ancora grazie a Musetti. Domenica prossima il secondo round con il Colli Ortonovo che avrà due risultati su tre per salvarsi, per il Little Club James invece sarà necesario vincere.