Sampdoria, tris di rescissioni: arriva Coda

In dirittura d'arrivo il colpo Massimo Coda per la Sampdoria. Nella mattinata di venerdì 12 luglio 2024 l'attaccante dovrebbe sostenere le visite mediche, per poi aggregarsi alla squadra.

Sampdoria, arriva Coda: bomber di categoria

Bomber di categoria, 35 anni, ha vinto due volte la classifica cannonieri di Serie B (22 goal nel 2020/21 e 20 nel 2021/22) e vinto tre volte il campionato cadetto con Benevento (2019/20), Lecce (2021/22) e Genoa (2022/23). Arriverà proprio dal Grifone, che lo scorso anno lo aveva girato alla Cremonese: 17 i goal messi a segno tra regular season e playoff. Complessivamente, in Serie B, sono stati 127 (in 281 presenze) le reti segnate, quinto miglior marcatore della storia del campionato, vicinissimo ai primi quattro: Swoch (135), Cacia (134), Caracciolo (132) e Costanzo (130).

Rescissione per Conti, Askildsen e Verre

Il primo colpo di mercato del nuovo responsabile area tecnica Pietro Accardi arriva dopo un tris di contratti rescissi, che consentono alla società di abbassare il monte ingaggi. Hanno infatti salutato la Sampdoria Conti, Askildsen (che si è accasato al Midtjylland in Danimarca) e Verre.

Romagnoli per la difesa

Un altro giocatore molto vicino alla Samp è il difensore centrale Simone Romagnoli, altro giocatore di esperienza (34 anni) che lo scorso anno ha totalizzato 33 presenze (e segnato un goal) con la maglia del Frosinone in Serie A. Nel corso della carriera ha giocato anche per Lecce, Parma, Empoli, Brescia, Bologna, Carpi, Spezia, Pescara e Foggia.

