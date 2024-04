Stipendi Serie B, Sampdoria prima con 25,4 milioni di euro

La Sampdoria è la squadra con il monte ingaggi più alto della Serie B. Il dato emerge dalla classifica pubblicata dalla Gazzetta dello Sport e relativa all'aggiornamento successivo al calciomercato invernale, prende in considerazione il lordo con solo l'Irpef compresa, senza considerare parti variabili e nemmeno eventuali bonus. I blucerchiati hanno ridotto la spesa di circa 1,99 milioni di euro, ma guidano comunque con 25,4 milioni di euro. Al secondo posto il Como con 23,6 seguono Parma e Cremonese con 22,3 e 22,2, infine il Venezia con 20,5. Il dato interessante è che la Sampdoria è l'unica tra queste formazioni a non lottare per la promozione diretta. Situazione ancora peggiore quella dello Spezia, sesto per monte ingaggi con 19,6 milioni di euro, ma in piena bagarre per la salvezza.

A seguire Palermo (18,8) e Pisa (17,5), poi scalino con il Bari a 10,7 e un gruppo di squadre molto omogeneo: Modena (9,6), Ternana (8,5), Ascoli (7,9), Brescia e Catanzaro (7,4), Cosenza e Reggiana (7,2). Tra queste spiccano Brescia e Catanzaro che lottano per i playoff e attualmente occupano quinto e settimo posto.

Le società con il monte ingaggi più basso sono invece Cittadella (4,5), Lecco (5,1), Sudtirol (6,1) e FeralpiSalò (6,4). 'Minima spesa e massima resa' per prima e terza, che lottano con la Sampdoria per gli ultimi due posti playoff mentre la seconda è vicina alla retrocessione e la quarta sta lottando per la salvezza, ma è penultima.

Monte ingaggi Serie B, la classifica degli stipendi