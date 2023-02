Eccellenza e Promozione, chi sono i re dei bomber

Chi vincerà la classifica marcatori di Eccellenza e di Promozione? La domanda non ha ancora una risposta e difficilmente l'avrà prima della fine del campionato. Tanti infatti sono i giocatori che lottanno per il primato.

La classifica marcatori di Eccellenza e Promozione

Nel campionato di Eccellenza l'attuale re dei bomber è Marco Righetti della Lavagnese che ha segnato 14 reti in questa stagione. Un bottino di tutto rispetto che però non lo mette al sicuro dalla concorrenza. Alle sue spalle infatti scalpitano a quota 12 Matteo Battaglia del Baiardo e Thomas Graziani della capolista Albenga, ma Righetti deve guardarsi anche dal compagno di squadra Angelo Lombardi che ha segnato 11 volte. In doppia cifra c'è anche Santiago Sogno ancora dell'Albenga.

Nel girone A di Promozione in cima alla classifica marcatori c'è il trascinatore del Pietra Ligure, primo in classifica, Gianmarco Insolito in gol 19 volte in campionato. Spingono per rubargli il trono Simone Balestrino del Borzoli a 17 e Vittoria Argeri che sta facendo sognare la Sampierdarenese, neopromossa quarta in classifica, con i suoi 16 centri. In doppia cifra ci sono anche Curabba della Praese (13) e Ranasinghe del Serra Riccò (11)

Dominio Golfo Paradiso nel girone B di Promozione, la prima della classe sogna l'Eccellenza grazie alle reti di Andrea Corsini, 15 gol, e Daniele Massaro, 14 reti come Federico Mosto della Caperanese, quarta posizione a quota 10 per Casella del San Desiderio e Righetti del Levanto.