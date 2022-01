La Sampdoria è la squadra più insultata su Twitter, Genoa al quinto posto

La Sampdoria è la squadra di Serie A più insultata su Twitter. Il dato, sicuramente curioso, emerge da una ricerca svolta dalla guida per le scommesse online sitiscommesse.info, attraverso l'analisi di circa 670mila post social. Per quello che riguarda i blucerchiati quasi un tweet su cinque che li riguarda contiene un insulto o una parolaccia, una percentuale pari al 18%. Sul podio anche Milan (16,30%) e Inter (12,80%), i tweet che riguardano le due milanesi sono però molti di più, rispettivamente 76.568 e 124.039 contro i 6.620 sulla Samp, quelli con insulti sono invece 1.194 per i blucerchiati, 12.451 quelli per i rossoneri e 15.864 quelli per i nerazzurri.

Se la passa meglio, ma non troppo, il Genoa. In questa particolare classifica si piazza infatti al quinto posto con una percentuale di insulti pari al 12,10% (567 tweet con insulti su 4.673 che riguardano il Grifone). Rimanendo in Liguria, infine, c'è anche lo Spezia che risulta tra le formazioni meno insultate della Serie A con una percentuale del 2.30%: 56 tweet con insulti su 2.393 totali. Meglio ha fatto solo il Venezia, la squadra più 'simpatica' d'Italia con una percentuale di insulti che si ferma all'1.10%, 19 tweet di insulti su 1.703 totali.

Secondo l'analisi, in media un tweet su dieci sulle squadre di Serie A contiene un insulto: ca**o è la parolaccia preferita dai tifosi visto che più della metà di tutti i tweet con un insulto contengono la parola (56,8%), al secondo e terzo posto ci sono vattene (10,9%) e vaff*****o (6%), anche pu****a e porco sono usati frequentemente nelle discussioni sui club di Serie A: il 4,9% e il 3,7% dei tweet con insulti contengono queste due parolacce.

Insulti su Twitter, la classifica completa