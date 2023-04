Cittadella-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Gorini e Gilardino

Riparte la corsa verso la Serie A del Genoa che viaggia a sei punti di vantaggio sul Bari e sulla carta ha un turno più agevole nella giornata di sabato. I rossoblu sfideranno un Cittadella in difficoltà mentre i pugliesi se la vedranno con il Pisa in piena bagarre playoff.

Gilardino non perde da dieci turni e sabato scorso è tornato alla vittoria battendo il Perugia a Marassi. Il Grifone a Padova avrà al suo fianco 2500 tifosi in un Tombolato che sarà per metà rossoblu. Momento difficile per il Cittadella che è quindicesimo con 37 punti ed è alle soglie della zona playouf. Gorini ha bisongo di una vittoria che manca ormai da due mesi, nelle ultime sette gare sono stati quattro i pareggi e tre le sconfitte.

Cittadella-Genoa: le scelte di Gorini

I padroni di casa si schiereranno con la difesa a quattro e il centrocampo a rombo. Il giocatore più pericoloso è sicuramente Antonucci che farà coppia in attacco con Masiello, un tandem sostenuto da Crociata che avrà il doppio compito di sostenere le punte e di bloccare Badelj. In difesa l'esperienza di Perticone, in medianaPavan giocherà al centro tra Branca e Vita.

Cittadella-Genoa: le scelte di Gilardino

Nel Genoa torna Vogliacco dopo aver scontato il turno di squalifica e si riprende il posto da titolare in difesa in mezzo a Bani e Dragusin. Il ritorno della difesa titolare permette a Criscito di schierarsi di nuovo sulla corsa sinistra dove mancano sempre Haps, Pajac e Czyborra. A centrocampo recupera, ma solo per la panchina Sturaro, così sarà Frendrup a giocare vicino a Badelj e Strootman. In attacco confermatissima la coppia Gudmundsson-Coda.

Cittadella-Genoa: le probabili formazioni

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Perticone, Frare, Giraudo; Vita, Pavan, Branca; Crociata; Antonucci, Masiello.

Genoa (3-5-2) Martinez, Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Criscito; Gudmundsson, Coda

Cittadella-Genoa in diretta tv e streaming

La sfide del Tombolato di domani alle 14 sarà trasmessa in diretta tv da Sky al canale 252, in streaming la partita sarà visibile su DAZN, Halbiz Live e One Football oltre che sulla App Sky Go e su Now TV.