Cittadella-Genoa 0-1: lampo di Gudmundsson e il Grifone vede la vetta

Il Genoa continua a volare verso la Serie A, il Grifone oggi sbanca il Tombolato di Padova battendo 1-0 il Cittadella grazie ad un guizzo di Gudmundsson nella ripresa. Sono tre punti fondamentali che portano a meno due lunghezze i genovesi dal Frosinone primo, mentre il Bari è lontano nove punti ma deve ancora giocare contro il Pisa. La squadra di Gilardino ha ottenuto il massmo risultato con il mino sforzo in una gara in cui ha giocato tutto il secondo tempo con l'uomo in più per l'espulsione di Giraudo a fine primo tempo.

Citadella-Genoa 0-1, la cronaca

Gilardino ritrova Vogliacco e manda in campo la formazione titolare con Criscito che torna a sinistra e Frendrup confermato in mediana. La partenza è tutta dei padroni di casa che creano anche un pericolo al 10' con la conclusione diretta nell'angolino di Ambrosino ma Martinez si allunga e devia in angolo. La sfuriata del "Citta" dura però poco e il Grifone riesce già dal ventesimo in poi a prendere in mano il pallino del gioco. Al 29' si rivedono i veneti con gran giocata di Crociata e apoggio per Antonucci che da ottima posizione spara altissimo. E' comunque una scossa per i padroni di casa che tornano in gioco anche se la squadra di Gilardino non rischia nulla e i veneti accumulano quattro ammonizioni nel giro di pochi minuti. Al 42' la svolta del match, Sabelli ruba palla e si invola, Giraudo lo stende e si prende il secondo "giallo" della sua gara in appena 41 minuti, il Genoa ora è in undici contro dieci.

Nella ripresa il Genoa non riesce a trovare il modo subito per sfondare il fortino del Cittadella, il Grifone è troppo macchinoso ma al 58' va vicino al gol con una conclusione di Coda fuori di poco. All'ora di gioco Gilardino cambia, dentro Puscas e Dragus al posto di Strootman e Criscito, si passa al 3-4-1-2 con l'ex Standard Liegi a sinistra e Puscas a fare coppia con Coda. Al 69' il Genoa la sblocca, grande giocata del terzetto offensivo con il colpo di tacco di Puscas per Coda che pesca Gudmundsson il quale entra in area e fulmina Kastrati. Quattro minuti dopo l'islandese su punizione va vicinissimo al raddoppio con la palla che si spegne a pochi centrimetri dal palo. All' 82' pericolo dalle parti di Martinez con una mischia conclusa con un colpo di testa fuori di Maestrello da pochi passi. Nel finale il Genoa potrebbe dilagare ma Dragus e Puscas non approfittano dei tanti spazi a disposizione.

Cittadella-Genoa 0-1 | Tabellino e voti

Marcatori: 70' Gudmundsson

Cittadella (4-3-2-1): Kastrati 6; Salvi 5,5 Perticone 6,5, Frare 6 (77' Maestrello s.v.), Giraudo 5,5; Vita 6, Branca 6 (64' Del Fabro s.v.), Carriero 5,5 (46' Lores 6); Crociata 6,5, Antonucci 6 (77' Magrassi s.v.); Ambrosino 6 (46' Donnarumma 6).

Genoa (3-5-2): Martinez 5,5; Bani 6,5, Vogliacco 6,5, Dragusin 6,5; Sabelli 6, Strootman 6 (64' Puscas 6), Badelj 6, Frendrup 5,5, Criscito 6 (63' Dragus 5,5); Gudmundsson 7 (83' Aramu s.v.), Coda 6,5 (83' Sturaro s.v.).

Arbitro: Federico Dionisi

Note: Ammoniti: Branca, Giraudo, Vita, Perticone, Lores, Coda, Dragus, Crociata, Badelj. Espulso Giraudo per doppia ammonizione