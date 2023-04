Cittadella-Genoa 0-1, pagelle: Gudmundsson-Coda coppia di classe, la difesa è un bunker

Basta un lampo di Gudmundsson a stendere il Cittadella, il Genoa ottiene altri tre punti in trasferta approfittando anche della superiorità numerica per tutto il secondo tempo dopo l'espulsione nel finale del primo di Giraudo. Per il Grifone è una vittoria importante verso la rinconquista della Serie A, il pari del Frosinone con il Sudtirol infatti lancia i rossoblu a sole due lunghezze dalla vetta della classifica

Buone quasi tutte le prestazioni dei singoli con Coda e Gudmundsson sugli scudi e una difesa sempre più da applausi. Da rivedere invece qualche intervento di Martinez.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.