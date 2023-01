Chisola-Sestri Levante è quasi un testacoda in Serie D

Domenica alle 14,30 riparte il testa a testa per il primo posto che vale la promozione dalla Serie D. Il Sestri Levante, primo con cinque punti di vantaggio sulla Sanremese, sfida il Chisola terzultimo a 21 punti, mentre la squadra di Sanremo se la vedrà con la Castanese, altra compagine invischiata nella lotta per non retrocedere.

I rossoblu, reduci dalla vittoria 1-0 contro la Castanese dovranno confermare di essersi messi alle spalle il periodo buio con soli due punti nelle precedenti quattro giornate. Tra i corsari non ci sarà il centrocampista Troiano, squalificato, ma Barilari ha una rosa ampia e gode comunque de favori del pronostico.

Il Chisola non è però formazione da sottovalutare, nell'ultimo turno ha vinto contro lo Stresa Vergate lo scontro salvezza, e nelle ultime quattro ha perso solo una volta con il Vado, collezionando un altro successo 4-0 con il Casale e un pareggio con il Gozzano. Non sarà quindi facile per il Sestri, la riprova arriva dalla gara di andata in cui i liguri sono stati bloccati sull' 1-1 in casa, un punto agguantato solo nel finale con il gol di Marquez a pareggiare quello nel primo tempo di Degrassi.