Il Sestri Levante ha ripreso a correre, Chisola ko

La capolista è tornata a correre e sembra essersi messa alle spalle il periodo di diffcoltà affrontato tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. Il Sestri Levante batte 1-0 il Chisola in una gara difficile con posta in palio alta anche per gli avversari che sono in piena zona playout. Non era facile e non è stato facile per i ragazzi di Barilari che si portano a casa il secondo successo di fila 1-0 nel girone A di Serie D dopo quello con la Castanese e volano a quota 57 punti in classifica ancora a più cinque sulla Sanremese, seconda in graduatoria, vincente sulla Castanese 1-0.

Sestri Levante, è vittoria 1-0 con il Chisola

A firmare il successo di oggi è ancora capitan Pane che proprio come sabato scorso infila l'unico pallone di giornata, direttamente su calcio di punizione, che finisce la sua corsa alle spalle del portiere avversario. Il difensore goleador suona la carica al 38', in un momento importante della gara e regala così un'altra vittoria ai suoi, bravi poi a gestire il vantaggio per tutto il secondo tempo.

Domenica prossima il duello in testa proseguirà con l'asticella che si alzerà decisamente per le due contendenti. Il Sestri Levante infatti riceverà l'Asti, sesto in classifica che oggi ha pareggiato lo scontro diretto playoff con il Bra e non perde da cinque gare di fila. Per la Sanremese invece l'ostacolo sarà il Borgosesia che ha vinto le ultime giornate di campionato allontanando la zona playout.