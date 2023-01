Chisola-Ligorna, Roselli: "Assenze importanti, sarà una gara tosta"

Il Ligorna torna in campo domenica alle 14,30 nel girone di Serie D per continuare a volare. I genovesi sono terzi in classifica e sfidano in trasferta la penultima della classe che si è rinforzata e non poco con alcuni acquisti importanti.

Ligorna, a gennaio cinque sfide per continuare a volare

Le parole di Roselli prima di Chisola-Ligorna

Prima della sfida ha parlato il tecnico dei liguri Roselli:"Il Chisola è una squadra che si è molto rinforzata, così come anche tutte le squadre in lotta. Probabilmente il Chisola più di tutte le altre ed è una squadra che già alla prima d’andata ci diede un bel filo da torcere. Sarà una partita come al solito tosta perché magari giocano meno brillanti ma più di sostanza".

Focus non solo sugli avversari, Roselli parla anche della sua squada: "Noi sinceramente abbiamo tre assenti discretamente importanti come Scannapieco, Cericola e Di Masi, ma cercheremo di fare il massimo".