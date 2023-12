Remuntada Ligorna contro il Chisola

La partita comincia con la rete del vantaggio dei padroni di casa: al 6' assist da parte di Rizq da destra e colpo di tacco di Ponsat, che batte Corci dal cuore dell’area. Passano quattro giri di lancetta e ci riprova il Chisola, con la conclusione da parte dello stesso Rizq su assist dalla sinistra da parte di Di Lernia, ma Corci respinge d’istinto e salva la porta. Al 29' si fanno vivi i Biancazzurri con il colpo di testa di Rimondo su calcio piazzato dalla sinistra, ma la sfera termina fuori. A cinque minuti dall’intervallo i padroni di casa trovano il raddoppio: traversone di Degrassi dalla sinistra e incornata vincente da parte di Rizq, che regala così il doppio vantaggio ai suoi, Si va così al riposo sul 2-0.

Al rientro in campo il Ligorna si compatta e inizia a spingere. La prima occasione è del Chisola, con la botta di collo al volo da parte di Rizq, che però termina a lato. Al 56' il Ligorna trova però la rete dell’1-2: discesa di Di Masi sulla sinistra, cross morbido e Tussellino si fa trovare pronto, segnando così la prima rete in campionato, seconda considerando quella realizzata in Coppa Italia. Al 50' ancora Biancazzurri con la torre da parte di Miracoli sulla destra per l’accorrente Rimondo, che però non aggancia con la difesa vinovese che si salva. Ancora Tussellino al 76', con il laterale che si accentra dal limite e scarica verso la porta, ma l’estremo difensore si allunga e respinge. All’80' cross di Tancredi, spizzata di Miracoli e rete del pareggio per il Ligorna, con Cattaneo che trova così la seconda marcatura consecutiva in campionato, battendo il portiere dal cuore dell’area. Esulta il Ligorna, che avrebbe anche l’occasione del ribaltone con la botta di Manuzzi a quattro minuti dal termine, ma la sfera termina di poco a lato. Questa è l’ultima occasione della sfida. Un punto per parte a Vinovo tra Chisola e Ligorna.

Questo il commento di Daniel Tussellino, ala del Ligorna: «È stata una partita molto difficile, soprattutto nel primo tempo, trovandoci sotto per 2-0. Negli spogliatoi ci siamo caricati per bene e ci siamo detti che ce l’avremmo potuta fare e così siamo riusciti a portare un buon punto a casa. Cosa ci si porta a casa di positivo? il gruppo, che è importantissimo. Non abbiamo mollato, siamo sempre in partita, anche in svantaggio di due reti. Un gruppo che è cresciuto sempre di più nelle ultime partite, aspetto molto positivo».

Queste le parole di Tommaso Rimondo, giocatore biancazzurro: «È stata una partita complicata perché siamo andati sotto nel primo tempo, 2-0, però siamo stati bravi ad entrare nel secondo tempo con una buona mentalità e recuperare il risultato. Cosa ci si porta a casa di positivo? Sicuramente che il gruppo è un gruppo importante e che non molliamo mai, anche quando la partita è tosta. Noi non ci tiriamo mai indietro. Cosa c’è da migliorare? Parlando della partita di oggi sicuramente dobbiamo essere un po' più cattivi fin dall’inizio e un po' più concreti sulle azioni che creiamo».

Questo il commento di Manuel Lunardon, mister del Ligorna: «Non siamo partiti bene, il primo gol secondo me è evitabile mentre sul secondo sono stati bravi gli avversari. Abbiamo fatto 45 minuti un po’ sottotono e contratti. Il termine “impauriti” non mi piace, però avevamo sicuramente poco coraggio. Nel secondo tempo siamo usciti fuori con grande carattere, con grande determinazione e con qualità. Questa cosa qua ce la dobbiamo tenere stretta perché le partite dobbiamo interpretarle in questa maniera. Abbiamo fatto due gol molto belli e c'è stata una grande reazione da parte del gruppo. Questo risultato a Vinovo un risultato di squadra».

SERIE D | GIRONE A

CHISOLA vs LIGORNA 2-2 (2-0)

RETI: 6' Ponsat, 41' Rizq, 56' Tussellino, 80' Cattaneo

CHISOLA: Lancellotti, Nisci, Degrassi, Rosano, Benedetto (83' De Riggi), Conrotto, Viano (83' Antolini), Di Lernia, Rizq, La Marca (77' Trimarchi), Ponsat. A disp: Montiglio, Bauco, De Fazio, Vada, Montenegro. Mister: Mezzano.

LIGORNA: Corci, Scannapieco, Bacigalupo (70' Daniello), Miracoli (83' Gomes), Di Masi, Cattaneo (90' Squarzoni), Rimondo, Dellepiane, Tussellino, Tancredi, Manuzzi. A disp: De Vita, Danovaro, Botta, Di Santo, Tassotti, Traverso. Mister: Lunardon.

ARBITRO: Frasynyak di Gallarate