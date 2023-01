Ligorna, il volo continua: battuto il Chisola nella prima del 2023

Squadra in casa

Altra vittoria, la seconda di fila, e terzo posto confermato con 37 punti, uno in meno della Sanremese seconda che però ha due gare da recuperare, e cinque di vantaggio sulle concorrenti per un posto ai playoff. Il 2023 del Ligorna inizia nel migliore dei modi nel girone A di Serie D con la vittoria 2-0 sul campo del Chisola, settimo risultato utile consecutivo per i genovesi.

Chisola-Ligorna 0-2: la cronaca

Due reti, una nel primo e una nel secondo tempo, permettono ai Biancoblù genovesi di fare loro la posta in palio nonostante alcune defezioni nell’organico a causa di infortuni. È stato Damonte a sbloccare la partita al 19', svettando di testa su calcio d’angolo e portando così in vantaggio il Ligorna. Nel secondo tempo il Chisola ha spinto maggiormente creando alcuni problemi alla retroguardia genovese ma ci ha pensato Abdelazim a chiudere la partita al 76', abile a farsi trovare al posto giusto al momento giusto con un pallonetto che ha superato Montiglio e che ha messo in ghiaccio la sfida.

Il tabellino di Chisola-Ligorna 0-2

CHISOLA vs LIGORNA 0-2 (0-1)

RETI: 19' Damonte, 76' Abdelazim

CHISOLA: Montiglio, Degrassi, Mentenegro (77' Dagasso), Conrotto, Rizq, Viano (51' Gironda), Bove, Coccolo (72' Rosano), Bellucca (72' Altieri), Benedetto, Haidara. A disposizione: Dora, Zeni, Berutti, Bolla, Malara. Mister: Nisticò.

LIGORNA: Atzori, Bacigalupi, Abdelazim (90' Brunozzi), Damonte, Gulli, Dellepiane, Donaggio, Tassotti, Gerbino (87' Botta), Garbarino, Mazzamuto (77' Gualtieri). A disposizione: Parise, Lipani, Casagrande, Serra Sanchez, Maresca, Marella. Mister: Roselli.

ARBITRO: Di Renzo di Bolzano