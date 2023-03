Genoa Women atteso da un Chievo in difficoltà

Prove di blitz esterno per il Genoa Women che domenica alle 15 sfida il Chievo Verona, formazione che è più in alto in classifica ma sta attraversando un periodo non facile. Le veronesi al momento sono a ridosso delle big con 38 punti ma arrivano al match da due sconfitte di fila contro Trento e Hellas Verona, con la quota dei ko che sale a 4 quattro nelle ultime cinque giornate prendendo in conseiderazione anche lo 0-3 con il Napoli e l'1-3 con il Cittadella.

Sta meglio il Genoa che nell'ultima giornata di campionato ha battuto 2-1 l'Arezzo dedicando la vittoria a capitan Abate che ha chiuso in anticipo la stagione per un brutto infortunio al ginocchio. Il successo casalingo è stato utile per dimenticare lo 0-4 contro la capolista Lazio che aveva interrotto una serie di sei risultati utili consecutivi arrivati dopo un ottimo mercato e il cambio in pachina.

Chievo Verona Women-Genoa Women in diretta streaming

La sfida di domenica alle 15 tra Chievo Verona e Genoa valida per la ventiduesima giornata del campionato femminile di serie B sarà trasmessa gratuitamente su Eleven Sport, come tutte le gare del campionato cadetto in rosa.