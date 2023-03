Genoa Women, Bargi questa volta non basta: con il Chievo arriva il ko

Si ferma la corsa del Genoa Women che dopo il successo di domenica scorsa ad Arenzano oggi si arrende al Chievo Verona, squadra quinta in classifica in Serie B femminile che ha saputo reagire ad un periodo difficile con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Il Grifone cade così sotto i colpi delle venete e non solo, Filippini schiera una squadra rimaneggiata a causa dei tanti infortuni e alla fine non riesce a portare a casa punti, poco male comunque per la classifica con le rossoblu che restano a quota 25 a più sette sulla zona retrocessione.

Le padrone di casa entrano meglio nella gara e al 18' sono già davanti con Tardini che infila Macera per l'1-0. Le ospiti non riescono a reagire subito e nella ripresa, al 57' subiscono anche il raddoppio di Zanoletti. Il Grifone però non si arrende e continua a battagliare fino ad arrivare a sette minuti dal termine a dimezzare lo svantaggio con l'ennesima firma sul tabellino di bomber Bargi. Non basta però questa volta, vince il Chievo Verona. Domenica prossima il Genoa sarà impegnato nel difficile scontro con il Cittadella secondo in classifica, serve un'impresa, e soprattutto per Filippini è necessario recuperare più giocatrici possibili.