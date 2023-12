Risaliti si tiene stretto il Sestri Levante

Fa rumore la notizia uscita ieri sul portale notiziariocalcio.com che racconta di un possibile interessamento di un fondo svizzero per il Sestri Levante. Sul club ligure, neopromosso in Lega Pro, ci sarebbe quindi un interessamento, per ora senza un nome preciso, che però potrebbero rimanere tale e non trasformarsi mai in una vera e proprio trattativa anche se lo stesso sito ha parlato di cifre: 400mila euro l'offerta, 1,5 milioni la richiesta da parte del club.

Cessione Sestri Levante, le parole di Risaliti

Una volta uscita la notizia è arrivata la pronta risposta del presidente del Sestri Levante Risaliti che in un video apparso sui social ufficiali dei corsari ha parlato decisamente chiaro: "Ora c'è la moda dei fondi svizzeri, si vede che i club italiani compresi quelli di Lega Pro, anche se non so se sia un bene o un male. Noi non ci siamo posti il problema di una possibile cessione, siamo concentrati solo sul campionato e nel cercare di fare il meglio possibile per la nostra società non ci poniamo proprio il problema".

Nessuna cessione in vista quindi per il Sestri Levante, la società è concentrata sulla salvezza da raggiungere lottando con il coltello tra i denti in tutti le sfide, iniziando dalla prossima in cui i liguri affronteranno l'Ancona.