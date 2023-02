Cessione Sampdoria, salgono le quotazioni di Zanetti

Continuano a rimbalzare le voci relative all'interesse di Massimo Zanetti per la Sampdoria. L'ex presidente del Bologna, fondatore della Segafredo e attuale proprietario della Virtus Bologna di basket è uscito allo scoperto con alcune dichiarazioni alla trasmissione di GR Parlamento 'La politica nel pallone': "Mai dire mai - ha dichiarato rispondendo alle domande - anche perché io e Baraldi (il braccio destro, ndr) siamo due accaniti appassionati di pallone". Successivamente Zanetti ha anche parlato attraverso un'intervista concessa al Gazzettino, quotidiano veneto, dove l'imprenditore trevigiano ha confermato il contatto, sottolineando però che al momento non ci sarebbe ancora nulla di concreto. Zanetti era già stato accostato alla Sampdoria negli anni scorsi, senza successo.

Nel frattempo la dirigenza, dopo il pagamento degli stipendi che ha evitato penalizzazioni prosegue il lavoro nell'ambito della composizione negoziata della crisi aziendale, insieme all'esperto nominato dalla Camera di Commercio, Luigi Bissocoli, per trovare le soluzioni necessarie per il futuro del club.

Sul fronte del campo, dopo l'ennesima sconfitta beffa, contro il Bologna, la squadra si prepara alla trasferta di Roma. Lunedì 27 febbraio 2023 alle 20:45 si gioca infatti Lazio-Sampdoria e la Sud ha già chiamato a raccolta i tifosi per riempire il settore ospiti dello Stadio Olimpico e trascinare la squadra, che rimane molto distante dalla zona salvezza. Gli allenamenti sono ripresi nel pomeriggio di martedì. Differenziato per Günter; assenti Conti e Pussetto, impegnati nei rispettivi iter di recupero. Mercoledì 22 febbraio è invece in agenda un allenamento mattutino.