Cessione Samp, il cda incontra Vidal e Lazard: "Interlocutori hanno chiesto il massimo riserbo"

"Il Consiglio di amministrazione della Sampdoria si è riunito oggi (venerdì 18 novembre, ndr) a Milano presso Banca Lazard per ottenere un aggiornamento del processo di vendita del club. Erano presenti altresì il Trustee e i responsabili di Banca Lazard". Questo il comunicato ufficiale diramato dalla società blucerchiata, che arriva dopo alcune nuove voci su una trattativa in embrione con un fondo statunitense. Sullo sfondo rimane anche la nota vicenda legata al gruppo riconducibile allo sceicco Al Thani.

Il comunicato poi prosegue: "Il cda e il collegio sindacale sono stati notiziati delle trattative in corso che sono coperte dal massimo riserbo richiesto dagli interlocutori. Le informazioni sul processo di vendita sono coperte da vincoli di riservatezza sino a che non verranno formalizzate anche al cda. Lo stesso cda ha deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti per il prossimo 14 dicembre".

Una data importante anche perché successiva alla scadenza dell'interdizione per l'ex presidente Massimo Ferrero che, dalle ultime mosse ha fatto capire di essere pronto a tornare in pista.