Cessione Sampdoria, lo sceicco esce allo scoperto: "Mandata la proposta a Vidal"

Esce allo scoperto lo sceicco Khalid Faleh al Thani, membro della famiglia regnante del Qatar, da alcune settimane al centro di voci sul presunto interesse per l'acquisto della Sampdoria, attraverso la mediazione del produttore cinematografico Francesco Di Silvio in un'operazione che vedrebbe coinvolti anche Gianluca Vialli e Ivano Bonetti, ex calciatori dello scudetto blucerchiato.

Khalid Faleh al Thani ha affidato all'Ansa una lettera in cui conferma l'interesse per il club e anche di aver mandato una proposta a trustee Vidal. La mail di conferma firmata da un mediatore svizzero certificherebbe la nota, firmata da Mehdi Hani, rappresentante della società MH Partners che ha sede in rue du Fort-Barreau 15 a Ginevra, zona dove si trovano alcune società fiduciarie svizzere.

Nella lettera, che l'Ansa specifica essere stata tradotta da Di Silvio, Al Thani certifica il "forte interesse per l'acquisizione della Sampdoria" dopo aver scoperto le bellezze della città, una maglia stupenda come quella blucerchiata e la storia del club. "Abbiamo mandato una proposta al trustee dr. Vidal - scrive al Thani - e siamo in attesa di procedere per arrivare nel più breve tempo possibile al closing".