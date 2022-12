Cessione Samp: silenzio dallo sceicco, ora in pole c'è Merlyn Partners

Settimane cruciali per la Sampdoria che si prepara all'assemblea degli azionisti del prossimo 14 dicembre, dove verrà chiesto un aumento di capitale alla famiglia Ferrero, che rimane l'azionista di maggioranza. Dopo la telenovela durata mesi sulla presunta offerta dello sceicco Al Thani sembra ora in pole position il fondo statunitense Merlyn Partners per l'acquisto della società blucerchiata.

Lo ha confermato l'Ansa ufficializzando la manifestazione d'interesse del gruppo, che ha visionato e analizzato i blianci e i numeri della Sampdoria per settimane con l'advisor Lazard. Il manager Alessandro Barnaba sarebbe quindi pronto a presentare un'offerta per l'acquisizione del club; potrebbe essere al ribasso rispetto ai 40 milioni di cui si era parlato nelle scorse settimane come presunto prezzo minimo per l'acquisto.

Nel frattempo la squadra è pronta a partire per il ritiro invernale che si svolgerà in Turchia dall'8 al 23 dicembre 2022 al Calista Sports Center di Kadriye, nei pressi della città di Belek, in provincia di Antalya. La formazione si allenerò agli ordini di Stankovic e giocherà anche tre amichevoli: la prima contro una formazione della massima serie sudafricana (il Galaxy FC), la seconda contro i turchi dell’Adana Demirspor che sono allenati dall'ex Vicenzo Montella e occupano il terzo posto nel proprio campionato nazionale e infine l'ultima contro la Dinamo Dresda, nobile decaduta del calcio della Germania Est che oggi milita nella terza serie tedesca.

