Sampdoria: ore decisive, tifosi in massa a Corte Lambruschini

Aggiornamento ore 20:30: l'azionista di maggioranza, Massimo Ferrero, ha ritenuto valida l'assemblea che si è aperta in forte ritardo. È stata poi rinviata alle ore 13:30 di martedì 30 maggio 2023 dopo una giornata di contatti frenetici tra le parti. Ci saranno, nuovamente, i tifosi.

Centinaia di tifosi della Sampdoria si sono radunati a Corte Lambruschini nel giorno probabilmente più importante della storia blucerchiata. "Liberate la Sampdoria" e "Giù le mani dalla Sampdoria" sono gli slogan della giornata, mentre all'interno della sede è prevista la seconda convocazione dell'assemblea degli azionisti. Cori contro Ferrero, Romei, la famiglia Garrone e i giornalisti. Presente a Corte Lambruschini anche Barnaba di Merlyn Partners che, per mesi, aveva trattato la Sampdoria, acquistando anche alcune quote di minoranza: "Abbiamo lavorato intensamente per sei mesi perché volevamo dare un futuro di livello alla Sampdoria e ai suoi splendidi tifosi - ha dichiarato - e se ci fossero problemi siamo pronti e continueremo a monitorare la situazione".

Dopo la 'fumata bianca' annunciata dal cda, tradotta nel contratto preliminare firmato dal consiglio di amministrazione blucerchiato con Gestio Capital di Matteo Manfredi e Aser Holding di Andrea Radrizzani, è arrivata la frenata della proprietà attraverso l'avvocato Pieremilio Sammarco e, nonostante le trattative portate avanti negli ultimi giorni permane lo stallo. Nella mattinata di lunedì, infatti, i potenziali acquirenti hanno diramato un comunicato secondo cui Massimo Ferrero avrebbe rifiutato l'offerta presentata: "Un no incomprensibile - si legge - che mette a repentaglio il futuro immediato della società, ma che non ferma la volontà di perseguire l'obiettivo di dare un brillante futuro alla Sampdoria".

Continuano, infatti, i dialoghi serrati per cercare di arrivare a una soluzione positiva convincendo la proprietà ad accettare l'offerta. Sullo sfondo rimane anche la seconda opzione trapelata nei giorni scorsi, quella di un aumento di capitale 'forzoso' attraverso uno degli azionisti di minoranza, nell'ambito della composizione negoziata della crisi. In questo caso non sarebbero però escluse battaglie legali. Manfredi e Radrizzani hanno anche spiegato di essere al lavoro da giorni per definire la rosa della squadra e individuare un tecnico di alto profilo, confermando anche la presenza del Qatar Sports Investments, la proprietà del Psg, nell'operazione.