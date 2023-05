"Giù le mani dalla Sampdoria", assemblea azionisti deserta e tifosi in corteo

È andata deserta, per l'assenza di Massimo Ferrero o di un suo rappresentante, la prima convocazione dell'assemblea degli azionisti della Sampdoria che era stata convocata a Corte Lambruschini per il pomeriggio di venerdì 26 maggio. La notizia era nell'aria, ora l'attenzione si sposta alla giornata di lunedì 29 maggio per la seconda convocazione, che potrebbe essere decisiva per il futuro della società blucerchiata. Tra i temi caldi ci sono il pagamento degli stipendi dei calciatori (scadenza il 30 maggio, in caso contrario arriverà una penalizzazione da scontare nel prossimo campionato), l'irpef e l'iscrizione alla prossima Serie B entro il 20 giugno, con tutta una serie di adempimenti da svolgere.

Il corteo dei tifosi: "Giù le mani dalla Sampdoria"

Sotto la sede della società, come annunciato, si sono radunati nel tardo pomeriggio tantissimi tifosi per una manifestazione al grido di 'Giù le mani dalla Sampdoria', frase stampata anche sulle magliette indossate da molti dei supporter presenti. Le t-shirt vengono vendute al prezzo di 5 euro e tutto il ricavato sarà donato alla popolazione dell'Emilia Romagna colpita dall'alluvione. Il corteo è poi partito in direzione Luigi Ferraris dove, alle 20:45, si gioca il match contro il Sassuolo, ultima gara casalinga di una stagione drammatica.

Cessione Sampdoria: testa a testa Barnaba-Radrizzani

Proseguono, dunque, le grandi manovre per evitare il fallimento e garantire un futuro alla società. Rimangono in corsa i due pretendenti. Da una parte Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, coppia che avrebbe anche il supporto della Qatar Sports Investments che fa capo a Nasser Al-Khelaïfi, la proprietà del Paris Saint Germain. Dall'altra Alessandro Barnaba di Merlyn Partners, che da mesi lavora per il salvataggio della Sampdoria con il supporto dell'ex presidente Edoardo Garrone. Sullo sfondo, ancora, Massimo Ferrero. Il tempo stringe, saranno giorni caldissimi.