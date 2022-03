Il Molassana smentisce le voci di una cessione societaria

Molassana Boero in odore di passaggio di mano? Le voci sono cirocalte in questi giorni, ma la società ha da poco rilasciato un comunicato per rispondere in maniera chiara a tutte le voci: "In questi giorni, ignoti hanno messo in giro voci, poi diventate “notizie certe e ufficiali” grazie a un passaparola poco accorto, circa la volontà dell’attuale dirigenza di mettere in vendita il Molassana Boero.

La società smentisce categoricamente le voci, ringraziando ironicamente i responsabili: "Volevamo ringraziare queste persone per aver diffuso questo vero e proprio scoop: noi non ne sapevamo nulla".

Una smentita netta da parte dei dirigenti del club appena retrocesso in Promozione. Il Molassana infatti ha chiuso all'ultimo posto il girone B dell'Eccellenza e così ricomincerà l'anno prossimo dal campionato di Promozione, a quant pare però con la stessa dirigenza di oggi.