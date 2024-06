Non sarebbe un terremoto, ma qualcosa potrebbe cambiare nel Genoa del futuro. In ambienti finanziari continuano le voci sulla possibile cessione del Genoa da parte della 777 Partners, società che ha acquistato il Grifone da Preziosi riportandola in Serie A dopo una sola stagione in cadetteria e conquistando una salvezza più che tranquilla nel massimo campionato italiano appena concluso.

La 777 Partners pronta alla cessione del Genoa?

Il Financial Times ha infatti lanciato l'indiscrezioni di un possibile acquisto del club rossoblu da parte di A-Cap, uno degli investitori della 777 Partners. Il gruppo statunitense attivo nel settore delle assicurazioni con raccolta premi di 2.9 miliardi che ha sede nello Utah sarebbe pronto ad intervenire direttamente nel Genoa dandogli un futuro solido in un momento in cui si rincorrono voci sulle difficoltà della 777.

Cambierebbe il timone economico ma probabilmente non quello sportivo, i quadri dirigenziali potrebbero rimanere gli stessi che hanno fatto crescere il Grifone e stanno continuando a lavorare per portarlo ancora più in alto, con il primo colpo di mercato Vitinha già ufficiale e altri in rampa di lancio, Zanoli per esempio per colmare il la lacuna a destra.

La smentita di Blasquez su A-Cap

Per ora sono solo voci che arrivano sì da fonti autorevoli ma non sono confermati da ambienti ufficiali rossoblu. Anzi l'Amministratore Delegato Blasquez ha risposto alle indiscrezioni con un secco: "Non mi risulta" come scritto da Il Secolo XIX di oggi. Insomma la possibile cessione del Genoa al momento è un'ipotesi e niente più, quello che è certo è che se davvero dovesse essere A-Cap a guidare il Grifone in futuro non ci sarebbe molto da preoccuparsi visto la potenza economica del gruppo che non è solo finanziatore ma anche creditore di 777 Partners.