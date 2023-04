Genoa Women, la sfida al Cesena per mettere fine alla striscia negativa

Squadra in casa

Squadra in casa Cesena Femminile

Il Genoa Women vola a Cesena con l'obiettivo di muovere la classifica e allontanarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Le rossoblu di mister Filippini sono reduci da quattro sconfitte consecutive contro Chievo, Cittadella, Trento e Napoli, un trend negativo che ha peggiorato anche la classifica, con il Tavagnacco, terzultimo al momento, a meno sei punti, ma in crescita con otto punti nelle ultime cinque gare.

Servirebbe quindi un successo, o almeno un pareggio, contro il Cesena che è a quota 40, è al centro della graduatoria e non ha più nulla da chiedere a questo campionato, anche se non ha mollato la presa sulla stagione come dimostrano i quattro punti nelle ultime tre giornate.

La partita si giocherà domenica alle 15 a Cesena e sarà trasmessa in diretta streaming gratuitamente su Eleven Sport, così come tutte le altre gare del campionato di Serie B femminile.