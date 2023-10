Cesena-Sestri Levante, probabili formazioni: le scelte di Toscano e Barilari

Altra sfida proibitiva all'orizzonte per il Sestri Levante che domenica alle 18,30 vola a Cesena per affrontare i bianconeri secondi della classe e reduci da sei vittorie consecutive dopo la sconfitta all'esordio con l'Olbia. La squadra di Toscano è una macchina quasi perfetta ma il Sestri proverà a metterle i bastoni tra le ruote forte del pareggio con la Juventus NextGen che ha interrotto la striscia di quattro ko in fila. Il calendario non è particolarmente amico dei corsari che si troveranno di fronte un altra big, su sette gare i rossoblu hanno affrontato quattro delle prime sei in classifica, la quinta sarà il Cesena.

Cesena-Sestri Levante, le probabili formazioni

Barilari ha un Margiotta in più nel motore e potrebbe anche schierarlo fin dall'inizio nel tridente con uno tra Gala e Forte, oppure tutti e due altrimenti avanzerà il suo raggio d'azione Candiano lasciando Furno vicino a Raggio Garibali e Troiano. Il grande dubbio della vigilia è il portiere Anacoura che continua a lottare con qualche problema fisico. L'estremo difensore è uno dei valori aggiunti della squadra e potrebbe ancora stringere i denti per esserci.

Problemi di formazione per Toscano che non potrà contare sul talentino Shpendi, in nazionale, e sugli esterni Pierozzi e Donnarumma alle prese con due infortuni e molto difficili da recuperare per il prossimo match. La squadra è in ottima forma e non verrà toccata se non per sostituire gli assenti, così a destra giocherà Adamo mentre a sinistra potrebbe fare il suo esordio casalingo David. Ballottaggio per un posto sulla trequarti con Berti favorito su Bumbu, in attacco coppia formata da Corazza e Kargbo. Di seguito i probabili schieramenti:

Cesena (3-4-1-2) Pisseri, Silvestri, Prestia, Ciofi; David, De Rose, Varone, Adamo; Berti, Kargbo, Shpendi

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Podda, Oliana, Pane, Regini; Furno, Raggio Garibaldi, Parlanti; Gala, Margiotta, Candiano.

Cesena-Sestri Levante in diretta tv e streaming

Il match dell'Orogel Arena di domenica alle 18,30 sarà trasmesso in tv da Sky che dedicherà alla sfida il canale 252, attiva anche la diretta streaming su Now Tv.