Cesena-Entella, probabili formazioni: due dubbi per Volpe

Cesena-Entella è la partita dell'anno, i romagnoli sono terzi in classifica, i liguri inseguono ad un solo punto di distanza e sognano il sorpasso al Manuzzi. Per i padroni di casa il momento non è dei migliori, due soli punti raccolti nelle ultime tre gare e una difesa da inventare a causa delle squalifiche. Volpe invece deve trovare il modo di mettere fine al tabù trasferte, nessun succeso nelle ultime cinque partite esterne con tre sconfitte e due pareggi.

Cesena-Entella: le scelte di Volpe

Il tecnico ha quasi tutta la rosa a disposizione, non ci sarà Morosini ancora ai box per infortunio, mentre torna a disposizione Capello anche se non giocherà dall'inizio a causa del lungo stop, al suo posto Schenetti. Non è al meglio Coppolaro così sulla destra dovrebbe essere impiegato Cleur in vantaggio nella corsa alla maglia da titolare su Di Cosmo. Dall'altra parte del campo più Pavic di Barlocco, mentre in mezzo Pellizzer farà coppia con Chiosa.

Mediana già fatta con capitan Paolucci affiancato da Karic e Palmieri, come detto il trequartista sarà Schenetti mentre possibile cambio nella coppia offensiva con Merkaj, inamovibile, che questa volta potrebbe giocare con Lescano e non Magrassi

Cesena-Entella: le probabili formazioni

Cesena (4-4-2) Nardi, Candela, Allievi, Maddaloni, Favale; Frieser, Ardizzone, Steffè, Pierini; Bortolussi, Pittarello.

Entella (4-3-1-2) Borra, Cleur, Pellizzer, Chiosa, Pavic; Karic, Paolucci, Palmieri; Schenetti; Merkaj, Lescano.