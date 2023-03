Cesena-Entella, probabili formazioni: tre assenti nella Virtus

Secondo big match nel giro di pochi giorni per l'Entella che dopo l'impresa con la Reggiana capolista sfida il Cesena terzo della classe ancora in trasferta. Le due squadre si presenteranno senza i mister, entrambi squalificati, e per Volpe ci sono anche problemi di formazione con tre indisponibili: non ci saranno infatti Zappella e Clemenza, infortunati, e Ramirez squalificato dopo il rosso di Reggio Emilia.

I chiavaresi potrebbero così rinunciare al trequartista puntando su una mediana più solida con Siatounis che si candida titolare al fianco di Paolucci e Corbari. L'alternativa è l'impiego di Meazzi alle spalle della coppia offensiva. Per il resto dentro tutti i protagonisti dell'ultimo match con Tomaselli e a destra e il match winner di sabato Favale a sinistra. Nessun dubbio sulla coppia d'attacco che sarà ancora Merkaj-Zamparo.

Cesena-Entella: probabili formazioni

Cesena (3-4-1-2) Tozzo, Ciofi, Prestia, Silvestri; Albertini, De Rose, Brambila, Adamo; Chiarello; Corazza, Shpendi.

Entella (3-5-2) Borra, Parodi, Pellizzer, Chiosa; Tomaselli, Corbari, Paolucci, Siatounis, Favale; Zamparo, Merkaj

Cesena-Entella in diretta tv e streaming

La sfida tra Cesena ed Entella di oggi sarà trasmessa in streaming su Eleven Sport e su DAZN, non ci sarà invece la diretta su Sky come successo invece sabato scorso per il big match contro la Reggiana.