Entella, tornano in due: difesa a pezzi per il Cesena

La vittoria dell'Entella contro la Pistoiese in rimonta e il pari inaspettato a Fermo del Cesena hanno riaperto tutti i discorsi legati al terzo posto nel girone B di Serie C. I chiavaresi ora sono a meno dall'obiettivo a quattro giornate dal termine.

Volpe ha assegnato due giorni di riposo ai suoi ed è pronto a preparare al meglio la sfida dell'anno, al Manuzzi non si può sbagliare e soprattutto si deve invertire il trend in trasferta. Non sarà facile ma arrivano buone notizie dall'infermeria, Coppolaro rientrerà tra i titolari dopo il turno di stop precauzionale di venerdì scorso, insieme a lui sarà a disposizione anche Capello. Il trequartista però rientra dopo due mesi di stop e quindi dovrebbe partire dalla panchina. Niente da fare per Morosini che si avvicina a grandi passi al ritorno, ma non riuscirà a fare in tempo per la sfida in terra romagnola.

Problemi di formazione invece per Viali che, dopo due pareggi e una sconfitta, deve rialzare il suo Cesena per non perdere quel terzo posto che è suo ormai da quasi inizio torneo. Dopo la sfida con la Fermana verranno fermati dal giudice sportivo Ciofi e Gonnelli due pilastri della difesa romagnola. Da capire chi prenderà il loro posto, ma di sicuro non sarà un vantaggio affrontare il terzo miglio attacco del torneo senza la retroguardia titolare.