Cesena-Entella, probabili formazioni: problemi in attacco per Gallo e Toscano

Tornare a vincere nella gara più difficile, l'Entella prova il blitz in casa del Cesena capolista che sta volando verso la promozione in B con ruolino di marcia da record. La squadra di Toscano ha vinto tutte le ultime sette gare e in tutto il campionato ha perso solo una volta. Molto più difficile il cammino dei liguri che nelle ultime otto hanno ottenuto sette pareggi e uan sconfitta.

Cesena-Entella, le scelte di Toscano

Qualche assenza per il Cesena, la più importante è quella dell'attaccante Corazza che starà fuori per due o tre settimane. Insieme a lui non ci saranno Saber e Pieraccini mentre Ciofi sarà convocato ma andrà solamente in panchina, da valutare la presenza di Giovannini. Spazio quindi a Kargbo come centravanti mentre in difesa ci sarà Piacentini.

Cesena-Entella, le scelte di Gallo

Gallo conferma il 3-5-2 con Montevago che torna dalla squalifica e potrebbe subito essere schierato al posto di Giovannini, scelte ridotte in attacco visto il problema fisico di Santini. Per il resto conferma per i giovani Di Mario e Lipani, in difesa Parodi con Manzi e Bonini.

Cesena-Entella, le probabili formazioni

Cesena (3-4-2-1): Pisseri; Piacentini, Prestia, Silvestri; Adamo, De Rose, Varone, Donnarumma; Shpendi, Berti; Kargbo

Entella (3-5-2): De Lucia; Manzi, Bonini, Parodi; Zappella, Corbari, Petermann, Lipani, Di Mario; Giovannini, Montevago.

Cesena-Entella in diretta tv e streaming

La sfida di venerdì sera tra Cesena ed Entella sarà trasmessa in tv da Sky e in streaming da Now Tv oltre che sulla App Sky Go. Per godersi la partita sarà quindi obbligatorio sottoscrivere un abbonamento non ci sarà la possibilità, come all'andata, di vedere il match in chiaro.