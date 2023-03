Entella, sale l'attesa per la sfida al Cesena

Serie C

Serie C Girone B

La vittoria di Reggio Emilia è la svolta dell'intero girone B di Serie C, l'Entella infatti ha vinto il big match salendo a meno tre da una Reggiana dominante fino a sabato scorso e oggi con il fiato corto. I chiavaresi hanno riaperto i giochi per la prima posizione che vale la promozione diretta in Serie B, ma la strada è ancora lunga. Martedì sera sarà un'altra notte da leoni con il match contro il Cesena terzo della classe, ancora in trasferta.

Serve una nuova impresa, serve un'altra prestazione maiuscola senza Ramirez squalificato e con il dubbio Zappella, fermo ai box a Reggio e ancora non al meglio. Volpe però ha una rosa ampia e di livello a disposizione, come dimostrato proprio sabato scorso e quindi ha le soluzioni per cercare un altro colpo esterno, sarebbe l'undicesimo stagionale.

I biglietti per Cesena-Entella

L'attesa sale e la società ha reso note le modalità per seguire la squadra in trasferta: "I tagliandi per la gara sono disponibili nei punti vendita Vivaticket e online sul sito vivaticket.it.

I biglietti per la Curva Ferrovia, il settore riservato ai tifosi ospiti, resteranno in vendita fino alle ore 19.00 di lunedì 13 marzo al costo di € 13,00 + prevendita (ridotto under 14 € 4,00 + prevendita) mentre il giorno di gara i botteghini resteranno chiusi".