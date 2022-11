Entella-Cesena: deciso l'arbitro della gara

Lunedì big match in Serie C tra Entella e Cesena alle 20,30 al Comunale di Chiavari, oggi è stato designato l'arbitro della gara, la partita sarà diretta dal Sig. Paride Tremolada della sezione di Monza. A coadiuvarlo Emanuele De Angelis (Roma 2) e Riccardo Pintaudi (Pesaro). Nel ruolo di quarto ufficiale Dario Di Francesco (Ostia Lido).

In questa stagione l'arbitro lombardo non ha mai diretto una gara del girone B di Serie C, ma è sceso in campo negli altri due raggruppamenti. Uno il match del girone A, tre le presenze nel C con gare di alto livello. Oltre in Juve Stabia-Pescara con cinque ammoniti, è stato protagonisti nel difficile match tra Taranto e Foggia in cui ha ammonito nove volte, espulso due e concesso due rigori. Il 4 settembre invece è statao il turno di Pescara-Avellino con 7 ammoniti.

Una giacchetta nera che è abituato al palcoscenico della Serie C, campionato in cui ha diretto in totale 66 volte, con l'Entella gli ultimi due precedenti sono stati quello della sconfitta interna 2-1 con il Palermo ai playoff e il ko 3-1 in trasferta con il Gubbio.