Il Serra Riccò si rialza subito, cinquina al Ceriale

Nessun contraccolpo, il Serra Riccò ha già dimenticato la sconfitta contro il Borzoli. La riscossa non si è fatta attendere, è bastata una settimana ai genovesi per tornare al successo in maniera netta: 5-2 in casa del Ceriale che sognava il successo per riavvicinarsi alla zona playoff.

Così però non è stato perché la capolista rischiava di perdere il primo posto a favore della Voltrese e così ha avuto subito una reazione di orgoglio. I gialloblu sono partiti a ritmi lenti e il Ceriale ne ha approfittato portandosi in vantaggio con Bertolaso. Poi però è iniziato lo show dei primi della classe che hanno letteralmente travolto i padroni di casa.

A suonare la carica è il bomber Lobascio che al 19' trasforma un rigore e al 36' riporta avanti i suoi. Prima della fine del tempo ci pensa Garibaldi a firmare il tris. Il Serra Riccò però non è ancora sazi e dopo un finale di prima frazione di livello, inizia a spron battuto anche la ripresa e in due minuti chiude la pratica. Al 47' Preti e al 49' Ilardo mettono a referto i gol chevalgono la cinquina. Nel finale arriva la seconda rete del Ceriale di Oses che serve solo a fissare il risultat finale sul 2-5.