Praese, colpo in casa del Ceriale e sorpasso in testa

Torna a vincere la Praese e lo fa in trasferta, sul campo del Ceriale, per 2-0. La squadra del ponente genovese si rialza dopo la sconfitta nel recupero con il Borzoli e approfitta dello stop di Serra Riccò e Borghetto, entrambe le gare delle due squadre sono state rinviate, per salire in testa alla classifica con 33 punti.

La neo capolista fa suo il match nel cuore del primo tempo con un doppio colpo da ko da cui i padroni di casa non riescono più a rialzarsi. Al 20’ Gaggero approfitta di un intervento errato dellla difesa del Ceriale per fulminare il portiere avversario e portare avanti i suoi. Se minuti più tardi è Bruzzone a scattare sul filo del fuorigioco e chiudere la gara. Da lì in poi infatti il risultato non cambia più e la Praese festeggia il primato in classifica.

Domenica prossima la Praese se la vedrà con il Via dell’Acciaio sconfitto oggi 6-2 dal Legino in casa e a soli quattro punti dalla zona playout. Un’occasione ghiotta per la capolista di rimanere al comando in attesa dei recuperi delle gare non disputate oggi che si giocheranno il 9 febbraio.