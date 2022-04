Sampdoria, serata 'nostalgia' a Quinto per gli eroi dello scudetto 90/91

Serata 'nostalgia' per i calciatori che vinsero lo storico scudetto con la maglia della Sampdoria nella stagione 1990/1991, c'erano quasi tutti nella serata di martedì 5 aprile 2022 in un noto ristorante di Quinto, "La Piedigrotta da Carmine e Antonio", per una cena in memoria dei vecchi tempi.

Tra loro anche Marco Lanna, attuale presidente blucerchiato che sta cercando di ricucire gli strappi tra tifoseria e società dopo l'era Ferrero e di traghettare il club verso una nuova proprietà. Presenti anche i 'gemelli del gol' Roberto Mancini e Gianluca Vialli, reduci dalla delusione per l'eliminazione dell'Italia ai playoff per i Mondiali in Qatar, e chissà che nel corso della cena non si sia parlato anche del futuro della Samp.

Vialli fu infatti vicinissimo alla presidenza nell'ottobre del 2019 nell'ambito del mancato acquisto del duo formato da Jamie Dinan e Alex Knaster e molti tifosi ancora oggi sperano possa tornare alla carica per dare una svolta alle trattative condotte da Gianluca Vidal, commercialista incaricato da Massimo Ferrero per perfezionare la cessione.