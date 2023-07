Calendario Genoa, partenza da brividi

Il ritorno in Serie A si annuncia complicato per il Genoa che nelle prime giornate affronterà subito tre big: Fiorentina, Lazio e Napoli, una finalista in Conference League, le altre due prima e seconda dello scorso campionato, in mezzo la difficile trasferta di Torino con i granata. Alla quinta impegno esterno con il Lecce, poi altro filotto durissimo con Roma, Udinese, Milan e Atalanta. Dalla decima si inizia la discesa con Salernitana, Cagliari, Verona, Frosinone, Empoli e Monza una dietro l'altra, tutte occasioni utili per accumulare punti salvezza. Il girone di andata si chiuderà con Juventus, Sassuolo, Inter e Bologna, altro mese decisamente insidioso.

Il calendario sarà di nuovo asimmetrico, così le prime gare del girone di ritorno saranno con Torino, Salernitana, Lecce ed Empoli, a cui seguiranno quattro gare caldissime con Atalanta, Napoli, Udinese e Inter. Da quel punto in poi si procederà con una certa alternanza tra big e squadre abbordabili: in ordine Monza, Juventus, Verona, Fiorentina, Lazio, Cagliari, Milan, Sassuolo, Roma e infine il Bologna.

Il calendario del Genoa nella Serie A 2023-2024

1^ : Genoa-Fiorentina

2^ : Lazio-Genoa

3^ : Torino-Genoa

4^ : Genoa-Napoli

5^ : Lecce-Genoa

6^ : Genoa-Roma

7^ : Udinese-Genoa

8^ : Genoa-Milan

9^ : Atalanta-Genoa

10^ : Genoa-Salernitana

11^ : Cagliari-Genoa

12^ : Genoa-Hellas Verona

13^ : Frosinone-Genoa

14^ : Genoa-Empoli

15^ : Monza-Genoa

16^ : Genoa-Juventus

17^ : Sassuolo-Genoa

18^ : Genoa-Inter

19^ : Bologna-Genoa

20^ : Genoa-Torino

21^ : Salernitana-Genoa

22^ : Genoa-Lecce

23^ : Empoli-Genoa

24^ : Genoa-Atalanta

25^ : Napoli-Genoa

26^ : Genoa-Udinese

27^ : Inter-Genoa

28^ : Genoa-Monza

29^ : Juventus-Genoa

30^ : Genoa-Frosinone

31^ : Hellas Verona-Genoa

32^ : Fiorentina-Genoa

33^ : Genoa-Lazio

34^ : Genoa-Cagliari

35^ : Milan-Genoa

36^ : Genoa-Sassuolo

37^ : Roma-Genoa

38^ : Genoa-Bologna