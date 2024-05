Sampdoria: ultima di campionato senza tifosi. Vietata la trasferta

Ultima di campionato senza tifosi per la Sampdoria. In occasione della sfida contro il Catanzaro, infatti, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) ha vietato ai residenti in Liguria la vendita dei tagliandi.

La gara si giocherà venerdì 10 maggio 2024 allo stadio Ceravolo, con calcio d'inizio fissato per le ore 20:30. Ricordiamo che si tratta dell'ultima gara della 'regular season', ma che la Sampdoria proseguirà poi la sua corsa in Serie B con i playoff dopo essersi qualificata matematicamente grazie alla vittoria contro la Reggiana.

La vendita dei biglietti è destinata ai soli residenti nella regione Calabria e ai titolari di programma di fidelizzazione dell’U.S. Catanzaro sottoscritto prima del 5 maggio ovunque residenti, sarà consentito l’acquisto dei biglietti in tutti i settori dello stadio disponibili solo ed esclusivamente attraverso le ricevitorie Ticketone abilitate (non sarà attiva la vendita online). I titoli d’ingresso saranno incedibili.

