Catanzaro-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Pirlo

Venerdì 10 maggio 2024 alle ore 20:30 si gioca l'ultima giornata del campionato di Serie B, poi spazio a playoff e playout. Allo stadio Ceravolo fari puntati su Catanzaro-Sampdoria che, tra l'altro, potrebbe anche essere un antipasto degli spareggi, considerando che le Aquile calabresi potrebbero essere una delle avversarie dei blucerchiati, già nel primo turno. Ad ogni modo tutto è ancora aperto perché, allo stato attuale, la formazione di Pirlo dovrebbe affrontare il Palermo in trasferta. Le posizioni nella griglia di partenza dal sesto all'ottavo posto dipendono infatti dai risultati dell'ultima giornata, Bari-Brescia e Sudtirol-Palermo sono le altre due gare che interessano la Samp (a questo link scenari, regolamento, calendario e orari). Le scelte degli allenatori e le probabili formazioni del match.

Catanzaro-Sampdoria, le scelte di Pirlo

Non dovrebbero esserci grosse sorprese a livello di formazione. Stankovic in porta e poi difesa a tre con Ghilardi, Gonzalez e uno tra Piccini e Leoni. A centrocampo Yepes e poi possibile chance per Benedetti - Darboe e Kasami ovviamente le alternative - mentre in attacco si potrebbe rivedere la soluzione adottata contro la Reggiana e quindi Borini ed Esposito con De Luca. Sugli esterni Stojanovic in ballottaggio con Depaoli e Barreca (sulla via del recupero) con Giordano.

Catanzaro-Sampdoria, le scelte di Vivarini

Catanzaro che potrebbe fare turn over, sicuramente assenti lo squalificato Petriccione e l'infortunato Ambrosino. In porta Sala al posto di Fulignati (acciaccato), in difesa turno di riposo per il diffidato Scognamillo che sarà sostituito da Brighenti. Possibili chance, dall'inizio o a gara iniziata anche per Verna, Pompetti, Brignola, Stoppa e Donnarumma (quest'ultimo insidia Iemmello in attacco).

Catanzaro-Sampdoria, le probabili formazioni

Catanzaro (4-4-2): Sala; Situm, Brighenti, Antonini, Veroli; Sounas, Pompetti, Verna, Stoppa; Biasci, Iemmello. Allenatore: Vivarini

Sampdoria (3-4-2-1): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Benedetti, Yepes, Giordano; Esposito, Borini; De Luca. All. Pirlo.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Calcio d'inizio: venerdì 10 maggio, ore 20:30.

Dove vedere Catanzaro-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.

