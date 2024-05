Catanzaro-Sampdoria 1-3: tripletta di Borini, ma il Palermo rimane davanti

La Sampdoria espugna Catanzaro grazie alla tripletta di Borini, ma non riesce a superare il Palermo al sesto posto. I rosanero, infatti, vincono contro il Sudtirol e rimangono avanti di un punto, saranno gli avversari dei blucerchiati al primo turno, con la possibilità di giocare in casa e di avere due risultati a disposizione (dopo eventuali supplementari) per qualificarsi alle semifinali. La formazione di Pirlo gioca un'ottima gara e passa subito in vantaggio grazie a un rigore di Borini, il Catanzaro pareggia a fine primo tempo con un tiro di Oliveri deviato da Ghilardi, poi si scatenano i blucerchiati. Due grandi parate di Sala prima dell'intervallo, due goal annullati a De Luca nella ripresa, ma soprattutto altre due reti di Borini che si porta a casa il pallone con la tripletta e lancia un segnale importante in vista dei playoff. Palermo-Sampdoria si giocherà venerdì 17 maggio alle ore 20:30.

Catanzaro-Sampdoria 1-3, la cronaca

Pronti-via e la Sampdoria passa in vantaggio. Subito una bella combinazione tra Esposito, Stojanovic e Borini, pestone di Miranda e calcio di rigore che il 'Pirata' trasforma con freddezza.Il Catanzaro reagisce e tiene palla, Iemmello e Pompetti non trovano la porta tra 11' e 13', Esposito nemmeno al 22' mentre Sounas di testa al 30' sfiora l'incrocio dei pali. Finale di primo tempo incandescente perché i calabresi pareggiano al 39' con un tiro di Oliveri - deviazione di Ghilardi decisiva per spiazzare Stankvovic - ma i blucerchiati creano almeno tre palle goal per tornare in vantaggio. Al 41' De Luca per Stojanovic in area e miracolo di Sala in corner, dalla bandierina Gonzalez di testa sfiora la traversa. Ancora decisivo il portiere del Catanzaro al 45' su Leoni - di nuovo dopo un calcio d'angolo -, nel recupero ci prova anche Esposito da dentro l'area, ma un difensore trova la deviazione decisiva sul fondo.

Turbo Samp nella ripresa: al 51' l'arbitro annulla il 2-1 di De Luca per un fallo in attacco abbastanza dubbio, ma la formazione di Pirlo mette comunque la freccia con altri due goal. Al 57' scippo a centrocampo di Ricci, palla a Esposito che allarga su De Luca, cross basso per Borini che, sottoporta, insacca. Tris molto simile al 59', Esposito ruba palla e mette in mezzo per il Pirata che supera di nuovo Sala e trova anche la personale tripletta, poi esce per rifiatare in vista dei playoff. Al 69' doppia parata di Sala su Alvarez (appena entrato) e De Luca, particolarmente ispirato l'uruguagio che prova la staffilata dalla distanza al 72', ma trova la deviazione in corner del portiere, secondo goal annullato a De Luca al 73', questa volta per fuorigioco. Gara gradevole nonostante i ritmi più bassi nel finale, qualche capovolgimento di fronte, un paio di occasioni per il Catanzaro con una gran parata di Stankovic al 94' su

Catanzaro-Sampdoria 1-3, gli highlights

In attesa del video ufficiale.

Catanzaro-Sampdoria 1-3, il tabellino

Reti: 3', 57' e 59' Borini (rig.), 39' Oliveri

Catanzaro (4-4-2): Sala 7; Oliveri 6.5 (77' Situm sv), Miranda 4, Brighenti 5.5, Krajnc 6; Sounas 5.5 (87' Rafele), Pompetti 5.5 (77' Pontisso sv), Verna 6, Stoppa 5.5; Iemmello 5 (60' Biasci 5.5), Donnarumma 5 (60' Brignola 5.5). All. Vivarini.

Sampdoria (3-4-1-2): Stankovic 6+; Leoni 6, Ghilardi 5.5 (60' Depaoli 6), Gonzalez 6.5 (60' Piccini 6); Stojanovic 6.5, Ricci 6.5, Darboe 7 (77' Verre sv), Giordano 6; Esposito 7 (67' Benedetti 6), Borini 8 (67' Alvarez 6+); De Luca 6.5. All. Pirlo.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Note: ammoniti Miranda, Gonzalez, Ghilardi e Giordano.