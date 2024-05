Catanzaro-Sampdoria 1-3, pagelle: Borini torna 'pirata', applausi a Pirlo

La Sampdoria supera 3-1 il Catanzaro e chiude con una bella vittoria prima dei playoff. I tre punti consolidano il settimo posto, ma non bastano per superare il Palermo, vittorioso contro il Sudtirol e prossimo avversario dei blucerchiati negli spareggi per la promozione. La formazione siciliana rimane al sesto posto (complice la penalizzazione di due punti per il Doria) e avrà la possibilità di giocare il primo turno in casa e con due risultati a disposizione per qualificarsi alle semifinali, sono però previsti, in caso di parità, i tempi supplementari.

La partita di oggi si è sbloccata subito grazie a un calcio di rigore di Borini, poi nel finale di primo tempo ha pareggiato il Catanzaro con Oliveri, ma la Samp ha avuto tre occasioni per tornare in vantaggio con Stojanovic, Gonzalez e Leoni. Nella ripresa la squadra di Pirlo mette però il turbo: due goal annullati a De Luca, ma soprattutto altre due reti di Borini che si porta a casa il pallone con la tripletta e fissa il 3-1.

