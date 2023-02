Sestri Levante, con la Castellanzese per la quarta vittoria di fila

A caccia della quarta vittoria di fila per cercare di allontanare ancora di più la Sanremese e volare verso la Serie C. Il Sestri Levante oggi alle 14,30 sfida la Castellanzese dopo aver battuto una dietro l'altra Castanese, Chisola e Asti, senza subire nemmeno una rete, e allungando la striscia positiva a cinque giornate consecutive.

Castellanzese-Sestri Levante in diretta streaming

Gli uomini di Barilari arrivano quindi nelle migliori condizioni ad un match che presenta parecchie insidie. I padroni di casa infatti hanno vinto tre delle ultime quattro gare giocate, cadendo solo con il Vado, e battendo anche il Ligorna terzo in classifica il 21 gennaio. Una squadra in forma che in casa vince da tre turni di fila.

Non sarà quindi facile per il Sestri e i tifosi avranno un modo in più stare vicini ai corsari in questo turno infrasettimanale, la partita infatti sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Castellanzese.

Il tour de force è iniziato per la capolista che viaggia a sette punti di distanza dalla Sanremese seconda, oggi impegnata con l'Asti, e dopo la Castellanzese sfiderà domenica prossima il Derthona.