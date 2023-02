Sestri Levante a valanga sulla Castellanzese

Un mercoledì perfetto per il Sestr Levante che stravince 4-0 contro la Castellanzese e prende acnora più slancio nella corsa alla promozione in Serie C. La capolista del girone A vince in trasferta trascinata da un super Raggio Garibaldi, doppietta per lui. Gli uomini di Barilari, dopo un periodo di flessione, sono tornati a volare, quella di oggi è la quarta vittoria consecutiva senza subire nemmeno una rete ed è anche il sesto risultato utile di fila, la marcia verso l'obiettivo stagionale procede a passo spedito.

Castellanzese-Sestri Levante 0-4

Partenza sprint nella sfida di oggi per il Sestri Levante che al 5' è già davanti grazie al primo gol in rossoblu del'ex Genoa ed Entella Raggio Garibaldi, è sua la deviazione vincente su un calcio d'angolo che apre le porte della vittoria alla capolista. La sfida nella prima frazione è quasi un monologo, dopo la rete ci provano anche Parlanti e Candiano senza fortuna, poi arriva il raddoppio. Al 27' contropiede fulminante con Cominetti che batte Pinotti e segna il terzo gol nelle ultime due gare dopo la doppietta da tre punti con l'Asti.

La Castellanzese non riesce a rispondere e rischia anche di capitolare una terza volta a inizio ripresa con Marquez ma la sua conclusione è debole, così come si spegne sul fondo quella di Pane. Dopo un'ora di gioco arriva la prima parata di Anacoura su tiro di Folla da lontano. E'solo un lampo, per il resto è solo Sestri Levante che nel finale dilaga. Al 72' arriva il 3-0 con Podda con un tiro da distanza ravvicinata, poi a due minuti dal termine, dopo l'espulsione di Mazzolla della Castellanzese, è Raggio Garibaldi a segnare la doppietta personale con un fendente dal limite.