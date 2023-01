Castellanzese-Ligorna, Roselli: "Possono crearci dei problemi"

Ligorna atteso dalla seconda trasferta del 2023, in programma nell’anticipo di sabato contro la Castellanzese in trasferta. Biancoblù terzi e reduci dal pari a reti inviolate contro l’Asti. Neroverdi dal pari, anch’esso a reti inviolate, fuori casa contro il Chieri.

Qui il commento di Mister Roselli sull’avversaria di giornata: "Ci hanno già battuto in casa. Sono una squadra molto fisica, con qualche giocatore importante come Derosa, con un mancino eccezionale. Hanno parecchi giocatori bravi e un allenatore veramente in gamba che è stato tra l’altro un mio giocatore al Bassano. Da quando c’è lui hanno ripreso a correre. Dovrebbero giocare con un sistema che a noi potrebbe creare qualche problema. Vediamo se riusciamo a trovare accorgimenti rispetti ai giocatori che abbiamo".

Questo il commento sulla condizione della squadra: "Non si è allenato Donaggio, ha un fastidio per una botta al quadricipite e speriamo di recuperarlo. Sicuramente non ci sarà Bacigalupo, assente per un affaticamento ma presente mercoledì. Cericola poi sarà ancora fuori, ma abbiamo recuperato Scannapieco".