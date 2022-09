Il Sestri Levante vola, rimonta da urlo contro la Castanese

Il Sestri Levante non si ferma più. La squadra di Barilari batte 3-1 la Castanese in trasferta rimontando l'iniziale svantaggio. E' la terza vittoria consecutive dopo quelle con Legnano e Pinerolo per i corsari che scalano la classifica e volano al secondo posto solitario con nove punti alle spalle della sola Sanremese. Tra domani e venerdì si completerà il turno infrasettimanale e solo il Vado può sorpassare il Sestri in caso di vittoria contro la Castellanzes.

La cronaca di Castanese-Sestri Levante

La gara non parte bene per i liguri, al 10' la Castane passa in vantaggio con Milani che approfitta di una disattenzione difensiva del Sestri, il giocatore di casa si infila infatti a tutta velocità tra le maglie rossoblu su un tiro da lontano che dopo una deviazione diventa un assist perfetto solo da depositare in rete.

La risposta arriva dopo appena dieci minuti con Cominetti che con un perfetto colpo di testa su azione da calcio d'angolo batte il portiere avversario. E'l'inizio della riscossa dei liguri che al 36' passano su calcio di rigore con Marquez bravissimo a scaraventare in rete nell'angolo destro della porta avversaria.

Il Sestri Levante però non si ferma e al quinto minuto della ripresa chiude la gara. La Castanese sbaglia in fase di costruzione, Rovido si avventa sul pallone e dopo venti metri di scatto palla al piede incrocia il mancino su cui il portiere di casa non può arrivare. E'il punto esclamativo sulla prestazione dei rossoblu che incamerano altri tre punti e volano in classifica.