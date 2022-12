Castanese-Ligorna 0-1: la gioia di Saracco, Donaggio, Damonte e Roselli

Squadra in casa

Squadra in casa Castanese

Il Ligorna di Mister Roselli espugna lo Stadio Sacchi di Castano Primo contro la Castanese e fa suoi i tre punti, regalandosi così il terzo posto per Natale. Decisiva la rete di Donaggio nel primo tempo, la nona in campionato.

Felice, ovviamente, dopo il match il presidente Saracco: "Partita tosta e dura ma l’abbiamo spuntata. Stiamo facendo qualcosa di importante sia in Serie D sia con le nostre giovanili, in particolar modo con la Juniores. Ora godiamoci il Natale per poi riprendere tra qualche giorno. Di strada da fare ce n’è ancora tanta. Auguri di buon Natale a tutti i Ligornini!".

Le parole Luca Donaggio a fine gare: "Una grandissima vittoria in un campo difficile. Abbiamo preparato bene la partita e portato a casa tutta la posta in palio. Ora pensiamo solo a staccare la testa e ricaricare le pile in queste vacanze. Con questa vittoria auguriamo a tutti un buon Natale e felice anno nuovo".

Questo il commento di Loris Damonte: "È stata una partita dura ma abbiamo fatto bene e vinto meritatamente. Siamo contenti del girone d'andata, 34 punti sono tanti. Sappiamo che al ritorno sarà un altro campionato e sarà molto difficile ripetere il girone d'andata ma vogliamo assolutamente provarci. Tanti auguri a tutti i tifosi del Ligorna!".

INfine il commento di Mister Roselli: "È stata una partita bella tosta. Basti pensare a Di Masi, che si è rotto il naso per una gomitata a palla lontana. Una partita molto fisica in cui però abbiamo meritato, dimostrando il nostro valore. Anche se, va detto, nel finale con qualche calcio d’angolo e otto minuti di recupero abbiamo rischiato, non avendola chiusa prima. Ma sarebbe stato un delitto. Abbiamo fatto veramente un’ottima partita".