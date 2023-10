Caso Hernani, ricorso respinto: il Genoa dovrà pagare il Parma

Caso Hernani. Il Genoa dovrà pagare 700mila euro al Parma. È stato infatti respinto dal collegio di garanzia del Coni il ricorso presentato dal Grifone. Il club rossoblù non aveva pagato i ducali dopo il prestito con obbligo di riscatto stipulato nel 2021, il giocatore era stato rimandato al Parma, che poi dopo un anno l'aveva dovuto cedere alla Reggina. Ora gioca nuovamente nel Parma in Serie B, in questo primo scorcio di campionato ha segnato un goal in otto gare.

Il Coni ha comunicato la propria decisione attraverso una nota ufficiale, che riportiamo di seguito.

"Respinto il ricorso presentato in data 31 luglio 2023 dal Genoa nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del Parma per l'annullamento/revoca/riforma della decisione n. 0001/CFA-2023-2024 della Corte Federale di Appello, IV Sezione, della Figc, comunicata, quanto al dispositivo, il 23 giugno 2023 e, quanto alla decisione integrale, il 1° luglio 2023 (Registro procedimenti n. 0149/CFA/2022-2023), con cui è stato accolto parzialmente il reclamo promosso dal Parma Calcio 1913 S.r.l. e, per l’effetto, in riforma della decisione n. 0031/TFNSVE-2022-2023 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche del 19 maggio 2023 (con la quale era stato rigettato il ricorso della suddetta società emiliana, volto ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della condotta asseritamente illecita della società Genoa, in relazione al rapporto contrattuale di cessione temporanea biennale con obbligo condizionato di riscatto del calciatore Azevedo Junior Hernani), è stato condannato il Genoa C.F.C. S.p.A. a corrispondere al Parma Calcio 1913 l'importo omnicomprensivo di € 700.000,00, con compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio; spese compensate".