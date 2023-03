Sestri Levante, contro il Casale per avvicinarsi ancora alla Serie C

Domenica torna in campo il Sestri Levante che affronta alle 14,30 il Casale in trasferta. I rossoblu arrivano alla sfida dopo aver vinto tutte le ultime sette gare di campionato subendo un solo gol. La capolista ha tredici punti di vantaggio sulla Sanremese che deve ancora recuperare gli ultimi venti minuti della sfida con il Chisola che ripartirà dal vantaggio degli ospiti. I corsari sono in fuga e domenica sulla carta non dovrebbero avere problemi a prendersi i tre punti.

Il Casale infatti a causa di gravi problemi societari scende in campo ormai da mesi con una formazione di soli ragazzi giovanissimi che lottano come possono ma non possono competere con l'esperienza delle altre compagini della categoria, per questo sono penultimi e hanno perso tutti gli ultimi otto incontri.

Strada in discesa quindi per i rossoblu che dovessero anche solo mantenere questo vantaggio, la Sanremese domenica affronterà il Pont Donnaz, si avvicinerebbbero ancora alla Serie C, un sogno a inzio campionato che sta diventando realtà.