Il Sestri Levante travolge il Casale

E' una domenica perfetta quella del Sestri Levante che batte 6-1 il Casale e ingrana l'ottava vittoria consecutiva nel girone A di Serie D dove continua la sua corsa solitaria al primo posto. La capolista è sempre a più 13 sulla Sanremese seconda che oggi batte all'ultimo respiro il Pont Donnaz 2-1.

Casale-Sestri Levante 1-6, gol e cronaca

In campo va tutto secondo copione con i liguri che battono i piemontesi che a causa della grave crisi societaria continuano a scendere in campo con una squadra giovanissima, su undici giocatori sono otto quelli nati dal 2000 in poi e nella squadra titolare ci sono anche 2005.

La differenza di valori in campo è troppa per vedere una sfida equlibrata e così il Sestri chiude la pratica già nei primi quindici minuti, al 5' segna Marquez, al 10 mette la firma sul tabellino Candiano su rigore e al 15' chiude i conti capitan Pane. Il resto della sfida è accademia e nel solo primo tempo arrivano altre due reti ancora con Marquez, bomber implcabile da un mese a questa parte, e con Cominetti.

Nella ripresa la valanga rossoblu si arresta per qualche minuto, fino al 58' quando Cominetti infila la sesta rete della gara, la seconda personale. Nel finale c'è tempo anche per il gol della banidera dei padroni di casa che ovviamente non cambia le carte in tavola.